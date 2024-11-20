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Общество

Военнослужащим собираются списать кредитную задолженность

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Госдума РФ приняла закон о списании кредитных долгов участников СВО сразу во втором и третьем чтениях. Документ размещен на информационном ресурсе нижней палаты парламента.

Закон коснется тех, кто заключит контракт с Минобороны РФ после 1 декабря 2024-го. Этим гражданам спишут до 10 млн рублей задолженности. Речь идет о кредитах, оформленных до указанной даты. При этом у военного должно быть решение суда о взыскании или же документ о начале в отношении него исполнительного производства.

Также нововведение распространяется на мобилизованных, военнослужащих срочной службы (исключение - курсанты военных училищ). Долги спишут и супругам всех перечисленных категорий граждан.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение продолжительности кредитных каникул с 30 до 180 дней после даты окончания контракта или же срока мобилизации. Попросить о предоставлении этой услуги можно до 31 декабря 2024-го.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Документу предстоит пройти утверждение в Совете Федерации, затем его подпишет Президент РФ.

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