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Общество

Вадим Супиков помог пензенцам с ремонтом участка дороги

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Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков посодействовал с ремонтом участка дороги на Второй улице Кошевого в Пензе.

Вадим Супиков помог пензенцам с ремонтом участка дороги

За помощью к парламентарию обратились жители нескольких частных домов. Они объяснили, что улицу заасфальтировали по программе «Безопасные качественные дороги», но 100-метровый отрезок около них в план не включили: сквозного проезда там нет, только тупик.

Избиратели, вынужденные пользоваться этим участком, попросили своего депутата решить проблему.

Вадим Супиков помог пензенцам с ремонтом участка дороги

Вадим Супиков не оставил коллективное обращение без внимания, и вскоре во взаимодействии с городским управлением ЖКХ были выполнены работы по отсыпке дороги асфальтовой крошкой.

Пензенцы поблагодарили спикера за поддержку в решении важного для них вопроса.

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Источник — фото областного Заксобра
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