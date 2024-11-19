В гордуме разгорелась дискуссия о сносе деревьев на ГПЗ

19.11.2024 | 17:46

В Пензе с застройщиков, которые заканчивали дома для обманутых дольщиков, предлагают не взимать восстановительную стоимость за снос деревьев на предоставленных им за это в 2019 и 2020 годах земельных участках. Вопрос рассмотрели на заседании комиссии в гордуме во вторник, 19 ноября.

Таким образом планируется восстановить права застройщиков, получивших землю по распоряжению губернатора за оказанную дольщикам помощь. Дело в том, что ранее действовал предусматривавший их освобождение от платы за снос деревьев закон Пензенской области, но в 2022 году его отменили. Воспользоваться льготой успели не все.

Остались 3 участка, где такое право есть у застройщиков: 2 - на улице Антонова, 1 - в районе улицы 8 Марта, сообщил и. о. начальника управления ЖКХ Михаил Парастаев.

У депутата Алексея Шуварина возникло несколько вопросов. Правда, ответов на них у Михаила Парастаева не нашлось. Он не смог уточнить, сколько деревьев будет снесено (но отметил, что ограничений нет. - Прим. ред.), как город восстановит баланс зеленых насаждений и куда будут поступать снесенные деревья.

Зато известно, сколько недополучит бюджет Пензы: 149 млн рублей.

В разговор вступил депутат Денис Желиховский. Он напомнил, что изменения вносятся в рамках прошлой договоренности. «Это достаточно технический вопрос, которым мы просто восстанавливаем обязанность свою это сделать. Потому что данная организация в свое время помогла с достройкой квартир обманутым дольщикам. Восстанавливаем справедливость. Я считаю, что очень правильно сделать так», - отметил он.

Ситуацию прокомментировал и председатель гордумы Денис Соболев. «Был принят закон Пензенской области, в соответствии с которым в решение о порубочном билете городская дума внесла пункт об освобождении от уплаты денежных средств за снос зеленых насаждений в качестве льготы для компаний, которые будут осуществлять масштабные инвестиционные проекты - достраивать дома для обманутых дольщиков. В связи с тем что обманутые дольщики в 2022 году все квартиры получили, их не осталось, закон Пензенской области был отменен. Получилась ситуация, что всем застройщикам, которые участвовали, мы эту льготу предоставили, они ею воспользовались, но осталось 3 участка, когда мы, по сути, говорим: ребят, мы от своих слов отказываемся, теперь давайте вы нам будете платить... Нам может нравиться или не нравиться, но это, мягко говоря, не совсем честно и не совсем справедливо. Если уж мы эту льготу предоставили застройщикам, надо идти до конца», - обозначил свою позицию Денис Соболев.

Депутат Александр Трутнев поинтересовался, какие именно деревья будут вырубаться и прошел ли участок на ГПЗ экологическую экспертизу. «Мы сейчас рубим лес, 30 гектаров, я правильно понимаю? Я хочу понять, я план этого мероприятия видел. Это старое русло Суры, я правильно понимаю? Какие там деревья - дубы, сосны столетние? Мы 30 гектаров под нож засовываем, деньги за это не получаем - понятно: выделили в свое время. Может быть, неправильно выделили этот участок? Может, какой-нибудь другой участок человеку выделить? Все-таки легкие города, мы здесь живем, полмиллиона город. У нас здесь дети», - отметил народный избранник.

Председатель комиссии Борис Панин обратил внимание депутата, что таких полномочий, как выделение участков, у членов комиссии нет.

Депутат Елена Падалкина вступила в дискуссию и указала, что решение ударит по бюджету и, кроме застройщиков, от его принятия никто не выиграет.

«Если человек построил дольщикам эту площадь, деньги мы обязаны отдать ему, человек сделал доброе дело. Я о другом хочу сказать. Сейчас мы сносим зеленые насаждения - я вот на что хочу обратить внимание депутатов. Вот это самое главное. Любое дерево - это легкие города. Если уж выделили (я не знаю, кто там выделял), страшное - что мы сносим лес! Я за то, чтобы его не сносить», - снова выступил Александр Трутнев.

Тогда Денис Желиховский еще раз высказался в пользу принятия решения. «Город должен держать слово. Иначе городу, власти перестанут верить такие локомотивы экономики, как строительная отрасль», - аргументировал он.

Народный избранник Жиганша Туктаров подчеркнул, что бизнесмены в свое время на достройку домов для дольщиков потратили 334 млн 712 рублей 63 копейки (по ценам 2018 года). «На сегодняшний день, наверное, это под миллиард будет. Поэтому, я считаю, споры здесь неуместны, мы просто должны принять решение по порубочному билету, а остальное - лес, легкие и прочее - это уже пусть решают соответствующие организации, ибо у нас на это нет полномочий», - заявил он.

Завершил тему Алексей Шуварин: «Так-то, в принципе, все правильно, и если застройщик взял на себя обязательства и расселил дольщиков, то честно будет ему заплатить. Вопрос только, чем заплатить. Мы здесь всегда стоим перед дилеммой. Вопрос не в порубочном билете как таковом, а в той растительности, которая там располагается, экологии... Может, было бы честнее предложить другой земельный участок или какую-то компенсацию затрат, которые он [застройщик] понес.

Я напомню на всякий случай, что кадастровая стоимость этого земельного участка - миллиард рублей. Чтобы было понимание, кто куда что потратил. Не призываю вас ни к чему абсолютно, просто констатация фактов. Если мы что-то где-то обещали, надо это исполнять. Только если мы когда-то где-то в чем-то ошиблись, то ошибки нужно признавать и исправлять, а не наступать на грабли еще раз».

Проект был принят. Его еще раз рассмотрят на ближайшей сессии.