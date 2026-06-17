Некоторым категориям пензенцев хотят разрешить бесплатную парковку

В Пензе ряду горожан планируют предоставить право бесплатно пользоваться муниципальными парковками. Об этом на заседании комиссии гордумы в среду, 17 июня, рассказал замначальника управления ЖКХ Александр Савченков.

На территории Пензы функционирует 8 платных парковок: на улице Карла Маркса (у парка Белинского); улице Свердлова (у зоопарка); Привокзальной площади; улице Гагарина (пересечение с Леонова); улице Советской (у Спасского собора); улице Лермонтова (у областной больницы); улице Пушкина (у администрации); улице Кирова (у площади Ленина).

Льготу получат многодетные семьи, участники СВО, ветераны боевых действий и члены их семей. Им предоставят 1 час бесплатной парковки в сутки.

«Плюс первые 15 минут, которые бесплатны сейчас для всех», - сообщил Александр Савенков.

Предоставлять льготу станут по заявлению. Гражданам нужно будет обратиться в МБУ «Пензавтодор» и подтвердить свой статус документами. Им выдадут пластиковую магнитную карту.

Если лимит бесплатного времени окажется превышен, то при выезде терминал, к которому приложили карту, посчитает, сколько дополнительных минут вышло и какую сумму следует внести.

Окончательное решение о принятии меры поддержки примут на сессии гордумы.