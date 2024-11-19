«Караван» дарит тепло русской кухни в ноябре

19.11.2024 | 10:51

Пензенская сеть магазинов «Караван» решила порадовать своих покупателей в хмуром ноябре яркими вкусами русской кухни. В специальном меню - традиционные блюда, приготовленные с любовью и по особым рецептам пензенских шеф-поваров.

Гостей ждут медовая тыква с грецкими орехами, разнообразные блины, знаменитая кулебяка, котлеты пожарские, холодец и хрустящие грузди. А согреться помогут натуральные витаминные кисели из смородины и облепихи.

О пользе осеннего меню рассказала шеф-повар сети «Караван» Екатерина Проворнова.

Грузди - кладезь белка и пищевых волокон, способствующих хорошему пищеварению. Они богаты витаминами группы B, важными для нервной системы, и содержат ценные микроэлементы. Хрустящие грибы по особому рецепту шеф-поваров «Каравана» - хороший выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус.

Медовая тыква с грецкими орехами не только вкусное, но и невероятно полезное лакомство. Тыква - источник бета-каротина, превращающегося в организме в витамин А, необходимый для зрения, иммунитета и здоровья кожи; мед - природный антиоксидант, обладающий противовоспалительными свойствами; грецкие орехи богаты полезными жирами, поддерживающими работу мозга и сердечно-сосудистой системы.

Кулебяка - это традиционный русский пирог с многослойной начинкой, которая может включать рыбу, мясо, капусту, грибы, яйца и другие ингредиенты. Кулебяка сытна и питательна, идеально подходит для обеда или ужина.

Блины - универсальное блюдо, которое можно подавать с различными начинками, сладкими (вареньем, медом, сгущенным молоком) или солеными (икрой, рыбой, мясом). Они являются источником углеводов, дающих энергию, и могут быть частью сбалансированного рациона.

Кисель из облепихи - настоящий витаминный коктейль, который укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи, нормализует пищеварение. Облепиха - это уникальная ягода, богатая витаминами С, А, Е, группы В, а также каротиноидами, органическими кислотами и минеральными веществами.

Кисель из черной смородины укрепляет иммунитет, улучшает зрение, выводит токсины. Черная смородина также богата витаминами, особенно витамином С, которого в ней больше, чем в лимонах. Кроме того, она содержит витамины группы В, РР, калий, магний, железо и другие полезные вещества.

Лакомство можно заказать с доставкой на дом через сервис «Торнадо».

Из гастрономического карнавала осени шеф-повара сети «Караван» предлагают плавно перейти к новогоднему меню, которым уже занимаются мастера вкуса.

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