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Общество

Экономист посоветовал в январе положить деньги на разные вклады

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В январе 2025 года есть смысл распределить сбережения по нескольким вкладам на различные сроки: 3 месяца, полгода, год и 3 года. Причем трехлетние вклады лучше открывать по тем предложениям, где имеется возможность пополнения.

Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его мнению, ставки по каждому из этих сроков будут более 20%.

«В декабре возможен рост ставок по вкладам из-за приближающегося Нового года (банки любят проводить специальные новогодние акции, особенно для новых клиентов) и вероятного повышения ключевой ставки», - пояснил Игорь Балынин.

По прогнозу экономиста, после новогодних праздников рост депозитных ставок прекратится. Однако уже в третьей декаде января - начале февраля (ближе к 14 февраля - дате первого заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке в 2025 году) движение может возобновиться.

В любом случае, по мнению Балынина, в 2025-м размер ставок по вкладам будет выше инфляции.

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