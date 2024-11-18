Подсчитано, как долго пензенцам придется копить на квартиру

18.11.2024 | 19:48

Эксперты подсчитали, сколько времени потребуется жителям различных регионов РФ, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке жилья. При этом требуется откладывать всю зарплату. В Пензенской области показатель превысил 6 лет.

Эксперты «Мира квартир» исходили из того, что в Сурском крае жилье на вторичном рынке в среднем стоит 4 млн 485 тысяч рублей. Если полностью откладывать ежемесячный заработок в 57 374 рублей (средний по региону), то приобрести квартиру можно будет через 6,5 года.

В соседней Тамбовской области для этого потребуется откладывать зарплату (52 569 рублей) в течение 7,3 года. Стоимость жилья там, по подсчетам экспертов, составляет, 4 млн 618 тысяч рублей.

В Саратовской области показатель 6,9 года: при средней зарплате в 57 721 рубль и цене жилья в 4 млн 808 тысяч рублей.

В других соседних с Пензенской областью регионах копить придется не так долго. В Мордовии для покупки потребуется 6,3 года (стоимость квартиры - 4 млн 255 тысяч рублей, средняя зарплата - 56 205 рублей), в Ульяновской области - 6,1 года (4 млн 154 тысячи рублей, 56 726 рублей соответственно).

В Москве для совершения покупки ждать придется 12,1 года. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в столице составляет 20 млн 694 тысячи рублей, зарплата, которую придется полностью откладывать - 141 998 рублей.