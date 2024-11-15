Вадим Супиков поздравил молодых солдат с Днем призывника

15.11.2024 | 17:00

В пятницу, 15 ноября, на областном сборном пункте состоялась торжественная церемония проводов призывников на срочную службу в Вооруженные силы РФ.

Участие в ней приняли губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Вадим Супиков, военный комиссар Андрей Сурков, солдаты, их родные, а также представители общественных, ветеранских, молодежных патриотических организаций и духовенства.

75 новобранцев направятся в воинские части и соединения сухопутных, воздушно-десантных, военно-космических войск, подразделения национальной гвардии, получат воинские специальности.

«Уверен, что вы с честью будете нести звание военнослужащего российской армии», - обратился к молодым солдатам Олег Мельниченко.

Вадим Супиков поздравил их с Днем призывника и присвоением первого воинского звания. «Согласно высшему закону нашего государства - Конституции защита Отечества является обязанностью гражданина Российской Федерации. Вы стоите на пороге очень важного этапа своей жизни - службы в Вооруженных силах России. В течение следующего года вы получите необходимые знания для освоения военно-учетной специальности. Впереди - армейская школа, которая закаляет молодых людей и формирует настоящие мужские характеры», - отметил спикер регионального парламента.

Он пожелал молодым бойцам преодолеть все трудности и вернуться домой возмужавшими и повзрослевшими.

В осенний призыв из Пензенской области на срочную службу планируется направить около 1 тыс. рядовых. Они пополнят воинские части, постоянно дислоцирующиеся на территории Российской Федерации.