У парка Спутника появится свой туристический маршрут

15.11.2024 | 16:18

Город Спутник - уникальный проект, официально объявленный достижением Пензенской области. А его парк, развитием которого занимается строительный холдинг «Термодом», ежедневно становится местом притяжения сотен людей, среди которых немало туристов.

В следующем году в парке Города Спутника может появиться собственный туристический маршрут. Такова тема курсовой работы студентов направления «Туризм» одного из пензенских вузов.

«Мы уже провели экскурсию для ребят, показали им наши достопримечательности и арт-объекты. Будем с интересом ждать результатов», - рассказала бренд-менеджер парка Татьяна Бочкарева.

«С нашими творческими студентами мы сделаем все, чтобы такой маршрут появился как можно скорее. У ребят после прогулки уже есть идеи. Это будет необычно, как и сам Город Спутник», - отметила продюсер иммерсивных променадов в Пензе Ольга Белугина.

Спутник конца 2024 года - это 50 тысяч человек населения, самый высокий жилой дом в регионе и самая вместительная школа в Поволжье, самый большой в Европе амфитеатр у воды. В нем проводится больше 100 культурных и спортивных мероприятий в год, среди которых не только местные и областные, но и межрегиональные и международные.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.