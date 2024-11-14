Установлена выплата за ранение на СВО, приведшее к инвалидности

14.11.2024 | 18:25

В четверг, 14 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о разовых выплатах участникам спецоперации, которые в результате ранения получили инвалидность.

В таком случае им перечислят 4 млн рублей - с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья (ранения, травмы, контузии), говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Если боец получил ранение, приведшее к инвалидности, раньше (с 24 февраля 2022 года), то выплату производит фонд «Защитники Отечества». При этом учитывается единовременная выплата, произведенная при получении увечья.

13 ноября Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат военнослужащим в зависимости от тяжести увечий, полученных при выполнении задач СВО.

Ранее всем раненым полагалось по 3 млн рублей без учета степени тяжести травмы. Новый указ предусматривает, что размер поддержки будут определять исходя из тяжести увечья (ранения, травмы, контузии).

Максимальная сумма составит 3 млн рублей, она предусмотрена для бойцов, получивших тяжелые увечья. Для военнослужащих с легкими ранениями размер поддержки составит 1 млн рублей, с иными травмами - 100 тыс. рублей.