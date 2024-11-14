15 ноября в Пензенской области ожидается снег

14.11.2024 | 22:00

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 15 ноября, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, в том числе мокрый.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу на улице похолодает до -4 градусов. Также прогнозируется небольшой снег.

Температура воздуха днем будет в пределах от -2 до +3. В ночь на субботу она практически не изменится.

В народном календаре 15 ноября - Акиндин и Пигасий. На Руси верили: если в этот день обильно выпадает снег, весной будет много воды. Грязь на дорогах сулила тепло до середины декабря, тучи на небе - мягкую погоду.