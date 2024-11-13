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Общество

В областную детскую больницу устроили 16 молодых медиков

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В областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова по окончании высших и средних образовательных учреждений пришли 16 новых сотрудников - 6 врачей и 10 медицинских сестер.

Все они будут работать в лечебно-диагностическом отделении.

Среди врачей - 2 рентгенолога, 2 педиатра, оториноларинголог и невролог.

В областную детскую больницу устроили 16 молодых медиков

«На начальном этапе своей профессиональной деятельности к молодым специалистам назначены опытные наставники, которые в любой момент готовы подсказать и всегда поделиться спецификой работы», - подчеркнули в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

С начала 2024 года в медицинские организации региона трудоустроились более 250 врачей.

«Проект по обеспечению медицинскими кадрами отрасли здравоохранения, в том числе за счет внедрения новой системы оплаты труда, будет продолжен. Его реализация намечена вплоть до 2030 года», - сообщил министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

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Источник — фото 2 - областного минздрава
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