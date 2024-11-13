Пензенские УК проигнорировали указания министерства ЖКХ и ГЗН

13.11.2024 | 21:05

Пензячка Мария недовольна работой управляющих компаний, которые не позаботились о безопасности жильцов и не разместили объявления об адресах укрытий в случае воздушной тревоги.

«Олег Владимирович, раз и до нас уже долетели БПЛА, то дайте распоряжение, чтобы все управляющие организации области оповестили своих жильцов через объявления на подъездах, мессенджеры, где находятся бомбоубежища, относящиеся к конкретным домам, и алгоритм действий. А то вообще в этом плане работы никакой. В частности, по Засечному, Спутнику, Ахунам - никто ничего не знает», - обратилась Мария к губернатору на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Многие пензенцы разделили точку зрения женщины.

На жалобы отреагировал представитель министерства ЖКХ и ГЗН региона.

«Вы правы, что одним из способов информирования жителей многоквартирных домов являются объявления. Более того, министерством были даны указания о размещении объявлений об укрытии населения в подвальных помещениях и других сооружениях подземного пространства многоквартирных жилых домов и зданий общественного назначения. Ваша активная гражданская ответственность выявляет пробелы в исполнении данного указания», - заявил он.

Ранее сообщалось, что утром в среду, 13 ноября, под Пензой уничтожили 3 БПЛА. Местом падения аппаратов стал лесной массив поселка Монтажного. В ЧП никто не пострадал, жилые дома не задело.