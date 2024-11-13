Бойцам СВО предлагают оказывать бесплатную юрпомощь в судах

13.11.2024 | 08:03

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий расширить перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции. Документ размещен в электронной базе данных «Законотворчество».

Сейчас участники СВО и их семьи могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам выплат, льгот, социальных гарантий и компенсаций, а также в случае признания военнослужащих пропавшими без вести или умершими.

Такое же право имеют лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также члены их семей.

Законопроект предлагает закрепить права этих лиц на юридическое представительство их интересов по указанным вопросам в судах, государственных и муниципальных органах и иных организациях.

Кроме того, предлагается расширить перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. В частности, речь идет о случаях прекращения обязательств по кредиту, приостановления исполнительного производства, а также наследования имущества военнослужащих, погибших в ходе спецоперации или объявленных судом умершими.

«При этом перечисленные вопросы входят в число самых востребованных для указанной категории граждан», - указывается в пояснительной записке к документу.