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Общество

В Пензенской области растет заболеваемость гепатитом С

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В Пензенской области собираются утвердить программу борьбы с хроническим вирусным гепатитом С. Это опасное заболевание, которое приводит к инвалидизации.

Постановление об утверждении региональной программы сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, в области за 3 года заболеваемость гепатитом С выросла: с 5,7 на 100 тыс. населения в 2021-м до 35,2 - в 2023-м.

За 9 месяцев этого года в регионе выявили 253 случая этого заболевания.

«По состоянию на 1 января 2024 года в области зарегистрировано 4 459 человек с ХВГС (хроническим вирусным гепатитом С. - Прим. ред.), на 1 октября 2024 года - 4 294 человека, нуждаются в противовирусном лечении 2 953 человека», - говорится в документе.

Большинство заразившихся - взрослые. Гепатит С активно распространяется среди групп населения 20-29 лет и 30-39 лет. Вирус выявили во всех районах области, кроме Неверкинского. Наиболее высок уровень заболеваемости в Сердобском, Малосердобинском и Пензенском районах.

Цели программы борьбы с гепатитом С - повысить доступность противовирусной терапии в амбулаторных условиях, улучшить качество медицинской помощи таким пациентам, провести мероприятия по профилактике заболевания, рассказать о нем населению.

Также в числе целей - «организация сбора достоверных статистических данных по диагностике, заболеваемости, наличию осложнений, смертности, летальности и инвалидности пациентов с ХВГС, в том числе с использованием региональных информационных сервисов».

Гепатит C - это вирусное поражение печени. Заболевание опасно тем, что на начальной стадии зачастую оно никак себя не проявляет. Когда появляются симптомы, восстановить функцию печени уже крайне сложно.

Вирус передается с кровью, попадает в организм через раны и микротрещины на коже, слизистой оболочке. Заразными являются все инфицированные, даже те, у кого нет симптомов. Не защищены и люди, уже переболевшие гепатитом С.

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