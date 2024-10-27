Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 окт 2024|14:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Психолог рассказал, как пережить шестидневную рабочую неделю

Печать
Telegram

На предстоящей неделе, с 28 октября по 3 ноября, россиян ждет шесть рабочих дней. Суббота, 2-е число, станет для некоторых сокращенной. Выходные выпадут на 3-е и 4-е.

По мнению специалистов, 6 рабочих дней на неделе не повышают уровень стресса, организм легко адаптируется к этому вызову.

Психолог Валерий Гут в беседе с изданием «Доктор Питер» перечислил способы пережить шестидневку, не поддаваясь негативным мыслям.

Специалист посоветовал отнестись к дополнительному дню работы как к лекарству - оно горькое, но принять его необходимо. Также можно вспомнить о материальном вознаграждении или пообещать себе интересный бонус в конце недели: приятную прогулку, встречу, десерт, просмотр нового фильма и так далее.

Также Валерий Гут порекомендовал самые важные и сложные дела выполнить в начале рабочей недели, чтобы ее конец не стал слишком напряженным.

«В длинную рабочую неделю не забывайте уделять достаточно времени сну, бывать на свежем воздухе, хорошо питаться, делать гимнастику», - отметил специалист.

Спать лучше ложиться не позднее 22:00, а физической активности необходимо уделять хотя бы 150 минут в неделю. Занятия спортом, как и достаточное количество часов сна, поддерживают психическое здоровье.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте