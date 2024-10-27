Психолог рассказал, как пережить шестидневную рабочую неделю

27.10.2024 | 14:32

На предстоящей неделе, с 28 октября по 3 ноября, россиян ждет шесть рабочих дней. Суббота, 2-е число, станет для некоторых сокращенной. Выходные выпадут на 3-е и 4-е.

По мнению специалистов, 6 рабочих дней на неделе не повышают уровень стресса, организм легко адаптируется к этому вызову.

Психолог Валерий Гут в беседе с изданием «Доктор Питер» перечислил способы пережить шестидневку, не поддаваясь негативным мыслям.

Специалист посоветовал отнестись к дополнительному дню работы как к лекарству - оно горькое, но принять его необходимо. Также можно вспомнить о материальном вознаграждении или пообещать себе интересный бонус в конце недели: приятную прогулку, встречу, десерт, просмотр нового фильма и так далее.

Также Валерий Гут порекомендовал самые важные и сложные дела выполнить в начале рабочей недели, чтобы ее конец не стал слишком напряженным.

«В длинную рабочую неделю не забывайте уделять достаточно времени сну, бывать на свежем воздухе, хорошо питаться, делать гимнастику», - отметил специалист.

Спать лучше ложиться не позднее 22:00, а физической активности необходимо уделять хотя бы 150 минут в неделю. Занятия спортом, как и достаточное количество часов сна, поддерживают психическое здоровье.