10 ноября пензенцы могут не опасаться мороза

09.11.2024 | 15:50

В воскресенье, 10 ноября, в Пензенской области не ожидается сильного похолодания.

По прогнозу Приволжского УГМС, ветер подует с северо-запада со скоростью 9-14 м/с.

В течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью местами может пойти небольшой мокрый снег с дождем, температура воздуха будет 0...+5 градусов.

День прогнозируется преимущественно без осадков. Столбики термометров пойдут вверх и остановятся на отметках +2...+7.

10 ноября в народном календаре - Параскева Пятница. Считалось, что если к этому сроку не все деревья сбросили листья, значит, осень будет долгой. Выпавший снег предвещал холодную зиму, а туман - приход тепла.