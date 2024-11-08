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Общество

Пензенцам нужно готовиться к повышению тарифов на проезд

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Тарифы на проезд в общественном транспорте большой вместимости в Пензе остаются неизменными несколько лет: в троллейбусе - 20 рублей, в автобусе - 27.

Об этом в пятницу, 8 ноября, напомнила директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова на презентации нового троллейбусного депо в селе Засечном.

Пензенцам нужно готовиться к повышению тарифов на проезд

«Если мы говорим по троллейбусам, то тариф был установлен еще в августе 2018 года, и на текущий день у нас население ездит именно по тому старому тарифу. По автобусам тариф был установлен перевозчиками в ноябре 2020 года и тоже не менялся», - уточнила она.

По словам Ларисы Панковой, цены на проезд держатся на прежнем уровне, хотя средства в общественный транспорт вкладывают и перевозчики, и бюджет.

Тем не менее на прямой вопрос, стоит ли ожидать повышения стоимости проезда в автобусах и троллейбусах, она ответила уклончиво: «Я не могу сказать, это не наши полномочия».

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