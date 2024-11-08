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Общество

Новое троллейбусное депо в Засечном начали эксплуатировать

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С 1 ноября началась эксплуатация транспортно-пересадочного узла, а по факту - троллейбусного депо в Засечном.

Новое троллейбусное депо в Засечном начали эксплуатировать

Его строительство началось в 2023 году. Летом 2024-го объект сдали, а в ноябре стартовала его промышленная эксплуатация.

Депо построили на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Пензенская область получила 3,2 млрд рублей, которые потратили на возведение транспортно-пересадочного узла и приобретение 94 троллейбусов.

Новое троллейбусное депо в Засечном начали эксплуатировать

В депо базируются маршруты № 7 и 105. «105-й заходит в Спутник, у 7-го конечная - аэропорт. Чтобы сократить «хвосты» и пробеги, было принято решение строить именно в данной точке - для оптимизации всех процессов», - пояснила директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова.

Депо рассчитано более чем на 40 единиц (на маршруте № 7 - 23 машины, на № 105 - 18). Пока здесь обслуживаются 20.

Новое троллейбусное депо в Засечном начали эксплуатировать

«В состав входят административное здание, мойка, пункт техосмотра, котельная, тяговая подстанция и контактная сеть на территории», - перечислила Лариса Панкова.

Новое троллейбусное депо в Засечном начали эксплуатировать

Все имущество находится в аренде у транспортной компании, которая занимается троллейбусными перевозками. По словам ее директора Алексея Кузнецова, депо на проспекте Победы не вмещало новые машины. Теперь там остались только маршруты № 1, 2, 6, 8 и 9.

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