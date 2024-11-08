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Общество

Новоселов ЖК «Баланс» порадуют удобные планировки

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Планировки квартир в ЖК «Баланс», разработанные специалистами холдинга «Термодом», сочетают в себе красоту и функциональность.

Новоселов ЖК «Баланс» порадуют удобные планировки

В эстетичном коридоре можно расположить вместительный шкаф или гардеробную. На удобной и гостеприимной кухне будет приятно готовить и собирать за одним столом домочадцев и друзей. А спальня при необходимости легко превращается в рабочий кабинет.

Новоселов ЖК «Баланс» порадуют удобные планировки

В жилом комплексе, расположенном рядом с ТРК «Коллаж» в Ближнем Арбекове, два дома. Один из них уже сдан, и жители получают ключи сразу после покупки. Близится ввод и второго здания.

Новоселов ЖК «Баланс» порадуют удобные планировки

Застройщик берет на себя самые трудозатратные, черновые работы - квартиры сдаются с предчистовой отделкой.

О проекте, свободных квартирах, ценах и условиях покупки подробно расскажут специалисты офисов продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик - ООО «СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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