Новоселов ЖК «Баланс» порадуют удобные планировки

08.11.2024 | 16:03

Планировки квартир в ЖК «Баланс», разработанные специалистами холдинга «Термодом», сочетают в себе красоту и функциональность.

В эстетичном коридоре можно расположить вместительный шкаф или гардеробную. На удобной и гостеприимной кухне будет приятно готовить и собирать за одним столом домочадцев и друзей. А спальня при необходимости легко превращается в рабочий кабинет.

В жилом комплексе, расположенном рядом с ТРК «Коллаж» в Ближнем Арбекове, два дома. Один из них уже сдан, и жители получают ключи сразу после покупки. Близится ввод и второго здания.

Застройщик берет на себя самые трудозатратные, черновые работы - квартиры сдаются с предчистовой отделкой.

О проекте, свободных квартирах, ценах и условиях покупки подробно расскажут специалисты офисов продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик - ООО «СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.