Невролог: В магнитные бури могут обостряться хронические болезни

07.11.2024 | 07:56

У некоторых людей - их называют метеочувствительными - повышена восприимчивость к изменениям погоды, солнечной активности, геомагнитным колебаниям.

О том, как магнитная буря влияет на людей и как ее пережить, рассказала «Известиям» невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, в этот период страдают в основном люди с расстройством вегетативной нервной системы. Также повышена чувствительность у пациентов с хроническими болезнями печени или почек, сердечно-сосудистыми или нервно-мышечными заболеваниями, остеопорозом, остеоартритом, эпилепсией.

«В период магнитной бури замедляется кровоток в сосудах, уменьшается сила сердечных сокращений, могут возникать аритмии. Может начаться головная боль, головокружение. Нередко появляется ноющая боль в суставах, повышается или понижается артериальное давление, обостряются хронические болевые синдромы, возникает ощущение давления в глазных яблоках», - пояснила Демьяновская.

Кроме того, может повыситься тревожность или раздражительность.

«Облегчить состояние помогает метеопрофилактика - посильная гимнастика, прогулки на свежем воздухе, регулярное питье достаточного количества воды. Также необходимо пересмотреть питание: полностью исключить алкоголь, снизить потребление кофеинсодержащих продуктов (энергетиков, кофе, чая, какао, шоколада), жирной и сладкой пищи. Рацион должен быть разнообразным, в нем обязательно должны присутствовать белки (мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты), овощи и фрукты», - перечислила врач.

Если аппетит снижен, не стоит заставлять себя есть - лучше руководствоваться внутренними ощущениями. В активные дни следует избегать стресса и переутомления, спать не менее 8 часов в сутки, за час до сна и после пробуждения не использовать гаджеты.

«Также в период магнитных бурь можно ожидать обострения хронических заболеваний, поэтому важно иметь под рукой аптечку экстренной помощи с рекомендованными лечащим врачом препаратами», - напомнила невролог.

Ранее астрофизики составили прогноз магнитных бурь на ноябрь. Так, повышенная - до 4 баллов - геомагнитная активность ожидается уже 11-го числа.