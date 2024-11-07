Сетевое издание|18+|Четверг|7 ноя 2024|09:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Невролог: В магнитные бури могут обостряться хронические болезни

Печать
Telegram

У некоторых людей - их называют метеочувствительными - повышена восприимчивость к изменениям погоды, солнечной активности, геомагнитным колебаниям.

О том, как магнитная буря влияет на людей и как ее пережить, рассказала «Известиям» невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, в этот период страдают в основном люди с расстройством вегетативной нервной системы. Также повышена чувствительность у пациентов с хроническими болезнями печени или почек, сердечно-сосудистыми или нервно-мышечными заболеваниями, остеопорозом, остеоартритом, эпилепсией.

«В период магнитной бури замедляется кровоток в сосудах, уменьшается сила сердечных сокращений, могут возникать аритмии. Может начаться головная боль, головокружение. Нередко появляется ноющая боль в суставах, повышается или понижается артериальное давление, обостряются хронические болевые синдромы, возникает ощущение давления в глазных яблоках», - пояснила Демьяновская.

Кроме того, может повыситься тревожность или раздражительность.

«Облегчить состояние помогает метеопрофилактика - посильная гимнастика, прогулки на свежем воздухе, регулярное питье достаточного количества воды. Также необходимо пересмотреть питание: полностью исключить алкоголь, снизить потребление кофеинсодержащих продуктов (энергетиков, кофе, чая, какао, шоколада), жирной и сладкой пищи. Рацион должен быть разнообразным, в нем обязательно должны присутствовать белки (мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты), овощи и фрукты», - перечислила врач.

Если аппетит снижен, не стоит заставлять себя есть - лучше руководствоваться внутренними ощущениями. В активные дни следует избегать стресса и переутомления, спать не менее 8 часов в сутки, за час до сна и после пробуждения не использовать гаджеты.

«Также в период магнитных бурь можно ожидать обострения хронических заболеваний, поэтому важно иметь под рукой аптечку экстренной помощи с рекомендованными лечащим врачом препаратами», - напомнила невролог.

Ранее астрофизики составили прогноз магнитных бурь на ноябрь. Так, повышенная - до 4 баллов - геомагнитная активность ожидается уже 11-го числа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте