Составлен прогноз магнитных бурь на ноябрь

30.10.2024 | 09:40

Астрофизики составили прогноз магнитных бурь на последний месяц осени. Его публикует издание Ura.ru.

В первой декаде ноября значительных возмущений в магнитосфере не ожидается. А вот 11, 12, 15 и 20-го числа вероятна повышенная - до 4 баллов - геомагнитная активность. Такой уровень может повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу электронных систем.

Мощные вспышки на Солнце ожидаются 24 и 25 ноября. В эти дни возможно увеличение геомагнитных возмущений до 5 баллов.

В уходящем месяце мощная магнитная буря наблюдалась 7 октября. В среду, 30-го числа, вероятность магнитной бури составит 10%, магнитного шторма - 5%.

Следует отметить, что в научном сообществе до сих пор не существует единого мнения о связи между геомагнитными колебаниями и здоровьем человека. Многие исследователи объясняют плохое самочувствие во время магнитных бурь психосоматическими реакциями.