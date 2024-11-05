В Пензенской области зафиксировали случаи заражения опасным вирусом

05.11.2024 | 17:27

Отдохнувшие в Турции граждане завезли в Россию вирус Коксаки. Наибольшую опасность он представляет для детей до 10 лет.

В областном клиническом центре специализированных видов медпомощи, известном у пензенцев как больница КИМ, рассказали об этой инфекции.

Вирус вызывает острые заболевания, характеризующиеся разнообразными клиническими формами: энтеровирусная экзантема, серозный менингит и другие. Взрослые редко заражаются инфекцией, в зоне риска - дети.

«Если говорить о симптомах, то вирус Коксаки характеризуется самыми разнообразными проявлениями. Часть заболевших переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется повышение температуры, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, дискомфорт в животе, появление сыпи. Иногда нет никаких других симптомов, кроме повышения температуры», - рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, заведующая приемным отделением центра Ольга Чулкова.

У заразившихся детей, как правило, появляются высыпания на коже, пузырьки на слизистой рта. Вирус поражает верхние дыхательные пути, вероятно развитие менингита.

Мишенями для вирусов Коксаки типа В являются сердце, печень, поджелудочная железа. Нередко пациенты жалуются на боль в животе, грудной клетке, а также головную боль, лихорадку.

«Известная комбинация симптомов «рука-нога-рот», когда сыпь появляется на кистях, стопах и слизистой рта, может быть вызвана разными вариантами вируса Коксаки: А5, А9, А10, А16, В1, В3. Высыпания становятся заметны обычно через 1-2 дня после появления первых симптомов, которые не отличаются от большинства ОРВИ: повышение температуры тела, ломота и боли в мышцах, головная боль, першение в горле. Один и тот же серотип может передаваться от одного человека к другому с развитием разной симптоматики», - предупредила Чулкова.

Врач посоветовала пензенцам соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заразиться: мыть руки после возвращения из общественных мест, посещения туалета, перед едой, использовать для питья только бутилированную воду, промывать фрукты и овощи кипяченой водой.

Ольга Чулкова отметила, что в Пензенской области уже зафиксировали несколько случаев заражения вирусом Коксаки.

В телеграм-канале Роспотребнадзора опубликовано сообщение о запуске горячей линии для соотечественников, которые вернулись из отпуска в Турции, а также тех, кто с ними контактировал. При появлении первых признаков опасного заболевания следует позвонить по номеру 8-800-555-49-43 и сообщить о себе необходимую информацию.