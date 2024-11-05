В Пензе по нацпроекту отремонтируют еще 4 дороги

05.11.2024 | 18:01

В Пензе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дополнительно отремонтируют четыре дороги - на сэкономленные средства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко во вторник, 5 ноября, на своих страницах в соцсетях.

На Западной Поляне уже привели в порядок «школьный маршрут» - дорогу к лицею № 55 (2-й Горный проезд).

В Веселовке отремонтировали участки улицы 2-й Кубанской и 1-го Кубанского проезда.

В Терновке, на улице Слесарной, работы еще идут. Их планируют закончить до конца недели.

«Таким образом, в этом году в областном центре по нацпроекту мы отремонтируем 127 дорог. Наша цель - достижение установленного федеральным центром показателя. В нормативное состояние нужно привести не менее 85% дорог Пензенской агломерации», - пояснил Олег Мельниченко.