Эксперты предупредили о подорожании новогодних елок

05.11.2024 | 09:05

В этом году эксперты ожидают подорожания новогодних елок на 10-20%. На цены повлияют несколько факторов.

Как пишет «Парламентская газета», стоимость вверх потянут общая инфляция, подорожание топлива, складских помещений, рост зарплат в питомниках и у заготовителей.

«Если зимой 2023-го сосны и ели торговались в среднем за 1 000 рублей за метр, то зимой 2024-го они обойдутся покупателям уже в 1 200-1 500 рублей», - поделились мнением эксперты.

По их словам, пик продаж новогодних красавиц придется на 21-22 декабря, а также 28-29-е.

В Пензе елочные базары открываются, как правило, 1 декабря и завершают работу 31-го числа. В 2023-м стоимость сосны высотой от 1,3 до 1,5 метра составляла в среднем от 1 000 рублей. Жители областного центра отметили, что за год цена выросла в 2 раза.