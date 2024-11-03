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Общество

В Пензенской области 4 ноября может пойти мокрый снег

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В понедельник, 4 ноября, синоптики прогнозируют в Пензенской области небольшой снегопад.

По данным Приволжского УГМС, ночь ожидается облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха будет отрицательной - от -6 градусов до -1.

Днем ветер сменит направление на юго-восточное. Небо останется облачным, хотя иногда может проглядывать небо. Есть вероятность небольшого или умеренного снега, местами - мокрого.

Также днем на дорогах повысится риск гололедицы. Температура воздуха составит -1... +4 градуса.

4 ноября - праздник Казанской Божией Матери. Дата считалась рубежом двух времен года. На Руси говорили: «На Казанскую до обеда - осень, после обеда - зима».

По приметам, южный ветер в этот день предвещал выпадение снега. Солнечная погода сулила суровую зиму, а утренний туман - скорое потепление. Если шел сильный дождь, ждали, что он продолжится и после праздника.

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