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Общество

В мокшанской больнице завершился капремонт отделения хирургии

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Капитальный ремонт отделения хирургии Мокшанской районной больницы завершен. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделили более 44 миллионов рублей.

В мокшанской больнице завершился капремонт отделения хирургии

Здание, где хирурги спасают человеческие жизни, построено в 1989 году. Ремонт здесь начался в январе 2024-го.

В мокшанской больнице завершился капремонт отделения хирургии

Строители заменили оконные и дверные блоки, обновили системы отопления и водоснабжения, также в помещениях смонтирована пожарная сигнализация. Закуплены новая мебель и оборудование.

В мокшанской больнице завершился капремонт отделения хирургии

«Три года назад мы обновили здесь здание поликлиники, два года назад привели в порядок детское отделение. Приобретаем современную аппаратуру и повышаем эффективность работы персонала», - написал губернатор Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В мокшанской больнице завершился капремонт отделения хирургии

Теперь пациенты больницы будут проходить лечение при помощи современного оборудования и в комфортных условиях.

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Источник — фото со страницы Олега Мельниченко
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