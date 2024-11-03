В мокшанской больнице завершился капремонт отделения хирургии

03.11.2024 | 12:46

Капитальный ремонт отделения хирургии Мокшанской районной больницы завершен. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделили более 44 миллионов рублей.

Здание, где хирурги спасают человеческие жизни, построено в 1989 году. Ремонт здесь начался в январе 2024-го.

Строители заменили оконные и дверные блоки, обновили системы отопления и водоснабжения, также в помещениях смонтирована пожарная сигнализация. Закуплены новая мебель и оборудование.

«Три года назад мы обновили здесь здание поликлиники, два года назад привели в порядок детское отделение. Приобретаем современную аппаратуру и повышаем эффективность работы персонала», - написал губернатор Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Теперь пациенты больницы будут проходить лечение при помощи современного оборудования и в комфортных условиях.