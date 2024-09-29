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Общество

Хирургическое отделение мокшанской больницы готовят к открытию

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В Мокшанской районной больнице отремонтировали хирургическое отделение. Об этом рассказали в правительстве области.

В медучреждении обновили операционный блок, палаты реанимации и интенсивной терапии, заменили коммуникации, окна и двери.

Кроме того, установлены современные системы пожарной безопасности, видеонаблюдения, проведен интернет.

«На работу принят второй хирург. Теперь у нас есть все необходимое для увеличения оперативной активности отделения и оказания жителям района квалифицированной хирургической помощи», - отметила главный врач Мокшанской районной больницы Елена Леошина.

Сейчас отделение готовят к открытию.

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Источник — фото регионального минздрава
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