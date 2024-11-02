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Общество

Выяснилось, когда происходят скачки старения человеческого организма

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Врачи обозначили 2 пика возрастных изменений в жизни человека. Речь идет не только о коже, внешнем виде, но и обо всем организме в целом.

«Пик таких изменений приходится на два периода: 40-45 лет и около 60 лет. Вот несколько примеров изменений, которые происходят в организме в эти периоды. Около 40 лет организм начинает медленнее перерабатывать кофеин, алкоголь и жиры (в том числе полезные). Кожа становится менее эластичной, также возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

А после 60 лет нарушается метаболизм глюкозы: ткани становятся менее чувствительны к инсулину. Продолжают расти сердечно-сосудистые риски, хуже функционируют почки, снижается иммунная защита организма», - цитирует областной клинический центр спецвидов медпомощи врача Александра Николашина на своей странице во «ВКонтакте».

По этому причине к 40 годам нужно сократить потребление жирной пищи и алкоголя, а в 60 лет необходимо пить достаточно воды, следить за состоянием почек и уровнем глюкозы в крови, увеличить потребление клетчатки, есть меньше жирного, но при этом следить, чтобы в организм поступали полиненасыщенные жирные кислоты (их содержат морская рыба, орехи, растительное масло).

«Для обоих пиков старения характерна потеря мышечной массы. Чтобы сохранять мышцы, в том числе поддерживать здоровье сердца, следует больше заниматься спортом. Но нагрузки важно подбирать в соответствии с состоянием организма, чтобы не допускать перегрузок и травм», - добавил Александр Николашин.

В августе Стэнфордский и Сингапурский университеты опубликовали результаты многолетнего исследования, где более точно указали, в каком возрасте происходят скачки старения человеческого организма. Они выпадают на 44 года и 60 лет, сообщил «Коммерсант».

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Источник — фото pixabay.com
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