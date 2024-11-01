В День народного единства зареченцы пройдут крестным ходом

01.11.2024 | 09:26

Зареченцев приглашают принять участие в крестном ходе, приуроченном к празднику Казанской иконы Божьей Матери. Он состоится в понедельник, 4 ноября.

Накануне, 3-го числа, пройдет всенощное бдение, которое начнется в 17:00, в 8:00 4 ноября горожан ждут на праздничную литургию, пишет портал «Заречье сегодня».

Крестный ход стартует в 9:30 от храма Серафима Саровского. Процессия пройдет около 10 км, сделав небольшие остановки у войсковой части, завода, проходных, управления МЧС. Там прочтут особые молитвы.

Сопровождать ход будет передвижная колокольня.

«Принять участие в нем смогут и маломобильные граждане. Для них предоставят автобус. После завершения верующих приглашают на трапезу около храма», - сообщает портал.