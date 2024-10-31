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Общество

Кибердружины появятся в каждом районе Пензенской области

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В четверг, 31 октября, в правительстве Пензенской области прошло совещание, посвященное вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе.

На нем присутствовали руководители исполнительных органов власти, национальных объединений и религиозных организаций, а также сотрудники полиции.

«Участники рассмотрели вопросы профилактики проявления экстремистской идеологии в молодежной среде. Была отмечена важность и значимость деятельности по данному направлению кибердружин, функционирующих с целью оперативного реагирования на размещение противоправного контента в Сети», - сообщили в региональном правительстве.

Зампред областного правительства Олег Ягов обратил внимание на необходимость организации деятельности кибердружин в каждом муниципальном образовании региона.

В Пензенской области решение о создании движения кибердружинников приняли в 2013 году. Также представители Лиги безопасного Интернета и пензенского министерства общественных связей подписали соглашение о намерениях объединить усилия в борьбе против распространения в Сети опасной информации: детской порнографии, пропаганды наркомании, насилия, фашизма и экстремизма.

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