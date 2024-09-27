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Общество

В Пензенской области готовятся к месячнику гражданской обороны

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С 1 октября в Пензенской области стартует месячник гражданской обороны. Соответствующее распоряжение 26 сентября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

В его рамках в организациях и учреждениях всех районов региона организуют тематические учения, тренировки и практические занятия, проводят инструктажи и беседы, смотры готовности сил и средств гражданской обороны, смотры-конкурсы учебно-консультационных пунктов, учебно-материальной базы, внештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО.

Месячник откроется штабной тренировкой, намеченной на 3 и 4 октября. Распоряжение о ней 26-го числа подписал губернатор Олег Мельниченко. Отдельным документом будет объявлена комплексная проверка систем оповещения.

Аналогичный месячник проводился в Пензенской области в октябре прошлого года.

Жителей Кузнецкого района и Заречного уже предупредили о запуске сирен 2 октября, всех попросили сохранять спокойствие.

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