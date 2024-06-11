В 2025 году МРОТ превысит 22 тысячи рублей

11.06.2024 | 07:52

В понедельник, 10 июня, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут рассчитывать из медианной зарплаты, он составит практически половину от такого показателя.

«МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тысяч рублей в месяц», - цитирует главу кабмина «Парламентская газета».

Кроме того, Мишустин заявил, что к 2030 году МРОТ будет составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Депутаты Госдумы и профильные ведомства должны в кратчайшие сроки подготовить поправки в федеральное законодательство. Изменения будут приняты уже в весеннюю сессию.

Премьер-министр поручил зампреду Правительства Татьяне Голиковой взять этот вопрос на личный контроль.

В феврале Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал увеличить МРОТ, который сейчас он составляет 19 942 рубля.