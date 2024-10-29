Перечислены самые калорийные ягоды и фрукты

29.10.2024 | 08:34

Несмотря на то что ягоды и фрукты относятся к диетическим продуктам, среди них есть и высококалорийные. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова.

Она напомнила: чем больше содержание углеводов, тем выше калорийность продукта. В большинстве фруктов на 100 г приходится около 10 г углеводов. Однако в некоторых этот показатель выше.

«Лидером из них являются бананы, где на 100 г приходится примерно 20 г углеводов. Поскольку вес одного банана (в кожуре) составляет около 200 г, то на один фрукт приходится около 200 калорий. Поэтому тем, кто страдает избыточной массой тела или сахарным диабетом, рекомендуется ограничивать потребление этого продукта. И лучше выбирать слегка недозрелые, зелено-желтые бананы, так как в них содержится меньше углеводов и больше клетчатки», - пояснила Елена Устинова.

Второе место по калорийности занимает виноград, где на 100 г приходится примерно 15-20 г углеводов.

На третьем месте - хурма, которая содержит до 20 г сахаров на 100 г.

«В этом фрукте много сахарозы, поэтому его следует употреблять умеренно, особенно при наличии лишнего веса или диабета», - предупредила диетолог.

На четвертом месте - авокадо, которое имеет высокую концентрацию жиров (около 14 на 100 г). В результате на 100 г авокадо приходится около 160-180 калорий.

Елена Устинова также отметила, что при сушке фруктов и ягод их объем и вес уменьшается, а вот калорийность возрастает. Поэтому любые сухофрукты содержат значительно больше калорий и сахара, чем их свежие аналоги.

«Несмотря на высокую калорийность, все эти фрукты полезны для здоровья, и даже на диете их не стоит полностью исключать из рациона - важно соблюдать умеренность», - рекомендовала эксперт.