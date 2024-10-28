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Общество

Жителям с. Студенка вернули водоснабжение

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У жителей с. Студенка Белинского района снова есть вода. Возвращению ресурса в дома сельчан способствовало вмешательство прокуратуры.

12 июня на местной артезианской скважине случилась авария. Причиной стал сдвиг насоса в водоподающей трубе - ее затянуло песком. Без водоснабжения остались более 450 человек. Администрация сельсовета подвоз питьевой воды людям не организовала.

Прокурор Белинского района внес представление главе администрации, и только после этого сельчанам стали доставлять воду, был заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт скважины.

«Ход его исполнения находился на постоянном контроле органов прокуратуры области. Работники прокуратуры района неоднократно выезжали к месту проведения работ, проводили разъяснительную работу с населением», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сейчас ремонт скважины завершен. Водоснабжение с. Студенка обеспечено.

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