Жители села в Белинском районе уже неделю сидят без воды

20.06.2024 | 14:41

Жители с. Студенка Белинского района с 13 июня лишены централизованного водоснабжения. В тот день произошла авария на артезианской скважине, в результате более 500 человек оказались в сложной ситуации.

Причиной аварии стал сдвиг водяного насоса в водоподающей трубе - ее затянуло песком. Дальнейшая эксплуатация скважины стала невозможной.

На территории поселения введен режим чрезвычайной ситуации. Планируется бурение новой скважины за счет бюджета.

«На период прекращения холодного водоснабжения жителям с. Студенка организован подвоз воды. Частично восстановлено водоснабжение нескольких улиц села путем подключения к системе водоснабжения из другой артезианской скважины. Прокуратура района организовала надзорное сопровождение мероприятий по устранению чрезвычайной ситуации», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В апреле прокуратура, выявив нарушения, вносила представление главе администрации Студенского сельсовета. Оказалось, что не проводилась проверка состояния водозаборных сооружений, устья скважин, обсадных и водоподъемных труб; не было получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам, не оценивалось качество воды и др.

Орган местного самоуправления не устранил нарушения даже после представления, и 31 мая районная прокуратура обратилась в суд. Дело находится на рассмотрении.

Сейчас в связи с нарушением прав людей на получение коммунальных услуг главе администрации Студенского сельсовета внесено новое представление.