В поликлинике № 1 появился томограф за 44 миллиона рублей

В центре амбулаторной онкологической помощи поликлиники № 1 на улице Набережной Реки Мойки, 51, появился новый компьютерный томограф.
«Благодаря высокой разрешающей способности и качественному программному обеспечению возможна визуализация мельчайших патологических изменений», - сообщили в ГБУЗ «Городская поликлиника».
По словам специалистов, данный метод диагностики позволяет обнаружить заболевания на ранних этапах развития.
Стоимость оборудования около 44 миллионов рублей.
Ранее в пензенской поликлинике № 7 ввели в эксплуатацию новый электрокардиограф. Прибор позволяет проводить исследование при одновременной регистрации 3, 6 или 12 отведений, пояснили в областном минздраве.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀