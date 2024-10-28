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Общество

В поликлинике № 1 появился томограф за 44 миллиона рублей

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В центре амбулаторной онкологической помощи поликлиники № 1 на улице Набережной Реки Мойки, 51, появился новый компьютерный томограф.

«Благодаря высокой разрешающей способности и качественному программному обеспечению возможна визуализация мельчайших патологических изменений», - сообщили в ГБУЗ «Городская поликлиника».

По словам специалистов, данный метод диагностики позволяет обнаружить заболевания на ранних этапах развития.

В поликлинике № 1 появился томограф за 44 миллиона рублей

Стоимость оборудования около 44 миллионов рублей.

В поликлинике № 1 появился томограф за 44 миллиона рублей

Ранее в пензенской поликлинике № 7 ввели в эксплуатацию новый электрокардиограф. Прибор позволяет проводить исследование при одновременной регистрации 3, 6 или 12 отведений, пояснили в областном минздраве.

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Источник — фото ГБУЗ «Городская поликлиника»
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