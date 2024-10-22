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Общество

В пензенской поликлинике № 7 появился новый электрокардиограф

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В кабинете функциональной диагностики поликлиники № 7 на улице Аустрина в Пензе ввели в эксплуатацию новый электрокардиограф.

Это современный переносной прибор, который позволяет проводить исследование при одновременной регистрации 3, 6 или 12 отведений, пояснили в областном минздраве.

«Новый электрокардиограф имеет явные преимущества по сравнению с предыдущим поколением оборудования для электрокардиограммы сердца. Он прост в эксплуатации, отличается четкостью изображения, имеет расширенные возможности: сохранение результатов анализов в удобном формате, диагностика сердца с нагрузкой, интерпретация с учетом пола пациента», - сообщил главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков.

По его словам, аппарат передает данные напрямую, что снижает помехи и исключает ошибки.

Ранее в пензенской детской поликлинике № 6 появился новый УЗИ-аппарат экспертного класса. Его стоимость - 10 миллионов рублей.

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Источник — фото областного минздрава
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