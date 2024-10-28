Россиянам объяснили, как купить дачу на маткапитал

28.10.2024 | 13:04

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий и в том числе на покупку дачи.

По закону разрешается приобретать недвижимость, которая расположена в РФ и признана жилой, не подлежит сносу, полной реконструкции. Дачный дом отвечает этим требованиям, если имеет статус жилого.

Чтобы строение признали таковым, оно должно:

- являться отдельным зданием, состоящим из комнат, помещений для бытовых нужд и не предназначенным для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

- быть высотой не более 20 метров, с количеством надземных этажей не больше 3;

- иметь признаки капитального жилого помещения: надежные несущие конструкции, кровлю, инженерные коммуникации (водоотведение, электричество, холодное и горячее водоснабжение, отопление, вентиляцию, газоснабжение для газифицированных районов).

«В случае с дачей маткапитал можно потратить только на сам дачный дом, а за участок земли придется платить отдельно и оформлять второй договор», - подчеркнул в беседе с News.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Юристы отмечают: если на маткапитал приобретается садовый дом, уже переведенный в статус жилого, то процесс заключения сделки будет таким же, как при покупке дома на участке под ИЖС.

С 1 февраля 2024-го выплата по сертификату маткапитала увеличилась до 631 000 рублей на первого ребенка. Размер выплат на второго вырос до 834 000 рублей (если на первого не получали).