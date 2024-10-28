Опубликован график выплат пенсий и пособий в ноябре

28.10.2024 | 13:12

Опубликован график выплат пенсий и пособий жителям Пензенской области в ноябре. Информацию обнародовало местное отделение Социального фонда РФ.

Пензенцам, у которых установлена дата доставки пенсии на 5-12-е числа, направят деньги 5 ноября. Получателям с датой доставки 13-22-го числа - 13 ноября, с датой 23-25-го числа - 22 ноября.

Единое пособие, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, выплату по уходу за детьми до полутора лет (неработающим гражданам), ежемесячную выплату пензенцам, подвергшимся воздействию радиации, и другие меры соцподдержки перечислят 2 ноября.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала поступит 5 ноября, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет (трудоустроенным) профинансируют по графику - 8-го числа.

«Доставка выплат через почту осуществляется по графикам доставки, утвержденным почтой. Те пензенцы, кто выбрал такой способ получения выплат, при необходимости могут уточнить дату доставки в своем почтовом отделении», - уточнили в СФР.