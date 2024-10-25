«МегаФон» расширил зону 4G-покрытия в пензенских селах

25.10.2024 | 12:45

Инженеры «МегаФона» провели масштабную модернизацию сети в малых населенных пунктах Пензенской области. Теперь абоненты могут пользоваться госуслугами, общаться с родными по видеосвязи, читать новости в соцсетях на средней скорости до 40 Мбит/с.

Работы затронули 60 сел и поселков. Связисты запустили дополнительный низкочастотный слой LTE, что позволило увеличить площадь распространения сигнала 4G как в центре, так и на окраинах поселений. Специалисты выверили параметры сигнала, чтобы он был стабильным на улице и внутри помещений.

Селяне уже оценили комфорт в использовании цифровых сервисов. В октябре жители расходовали на 10% больше дата-трафика, чем за аналогичный период в сентябре. При этом в среднем в месяц обладатели зеленых сим-карт в малых населенных пунктах потребляют в Сети свыше 10 тысяч Тбайт, что сопоставимо с беспрерывным просмотром фильмов в формате 4K в течение века.

«Быстрый мобильный интернет - неотъемлемый атрибут комфортной жизни. Как показывает обезличенная статистика, в 2024 году пензенцы стали на 30% активнее пользоваться онлайн-ресурсами. На сельскую местность приходится 23%. Проведенный апгрейд телеком-оборудования позволяет жителям даже в периоды пиковых нагрузок с комфортом дистанционно учиться и работать, играть и смотреть видео в высоком разрешении без задержек, - сообщил директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

В этом году инженеры компании модернизировали свыше 100 объектов связи в регионе, а также ввели в эксплуатацию новые базовые станции в Пензе, Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове, и поселениях, в которых живут от 500 до 1 500 человек.

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