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Общество

В Заре общественный транспорт игнорирует остановку «Церковь»

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В микрорайоне Заря перенесли остановку «Церковь» на улице Новоселов. По словам местных жителей, теперь общественный транспорт игнорирует ее.

«На дороге на улице Новоселов стоит новый магазин, рядом с ним новая остановка «Церковь». Перед ней была старая остановка. Там остался знак. У нового павильона не останавливаются, почему? Тогда зачем он нужен?» - спросил горожанин.

Его обращение редакция сетевого издания «ПензаИнформ» направила в УЖКХ Пензы. В ответе за подписью замначальника управления Михаила Парастаева говорится, что остановку перенесли из-за открытия школы № 38 имени Б. Ф. Зубкова. Она начала работать в сентябре.

«В адрес специализированной организации «Пензавтодор» направлено поручение на демонтаж дорожного знака «Место остановки автобуса или троллейбуса» в районе ранее существовавшей остановки общественного транспорта», - сообщили в управлении.

На вопрос, почему водители игнорируют новый павильон, в УЖКХ не ответили.

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