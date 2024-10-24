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Общество

В Пензе в детских поликлиниках появились 12 молодых педиатров

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В Пензе в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» трудоустроились 12 молодых врачей-педиатров. Большинство из них выпускники пензенского мединститута.

Специалисты уже ведут прием в детских поликлиниках областного центра. Некоторые по окончании вуза решили продолжить обучение в ординатуре и сейчас совмещают его с врачебной практикой.

«Несомненным плюсом является наличие у большинства выпускников медицинской практики: уже в студенческие годы они накапливали ценный опыт взаимодействия с пациентами, будучи медицинскими сестрами в различных медучреждениях, работая в приемном отделении областной детской клинической больницы имени Филатова, на станции скорой медицинской помощи», - рассказали в региональном минздраве.

Пока молодым педиатрам нужна поддержка опытных коллег, поэтому у каждого есть свой наставник, к которому можно обратиться с любым вопросом.

В минздраве добавили, что работа по обеспечению медучреждений области профессиональными врачебными кадрами проводится на постоянной основе.

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