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Общество

В Пензенской области впервые выполнили операции методом HoLEP

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В Пензенской области впервые выполнили две операции методом HoLEP на предстательной железе по поводу доброкачественной гиперплазии. Это сделали врачи больницы имени Н. Н. Бурденко, используя оборудование, появившееся в учреждении.

«HoLEP - это современная методика удаления аденомы при помощи гольмиевого лазера. Сегодня это один из наиболее прогрессивных методов операций на предстательной железе», - пояснил уролог урологического отделения больницы Алексей Галкин.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы - распространенное заболевание, которое у мужчин старшей возрастной группы встречается в 70% случаев, привели статистику в областном минздраве. Каждому третьему пациенту делают операцию.

«Для лечения гиперплазии предстательной железы мы применяем малоинвазивные трансуретральные методики, такие как моно- и биполярная плазменная резекция. Однако в данной ситуации их применение было ограничено размерами. Поэтому, чтобы не выполнять открытые хирургические вмешательства, мы применили HoLEP», - уточнил Алексей Галкин.

С помощью гольмиевого лазера можно рассекать и выделять аденоматозную ткань практически бескровно. Для пациентов, применяющих кроворазжижающие препараты, это оптимальное решение, добавили в минздраве.

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Источник — фото областного минздрава
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