В Пензе открыли мемориальную доску Михаилу Перекусихину

23.10.2024 | 16:49

В среду, 23 октября, на здании Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (улица Лермонтова, 36) открыли мемориальную доску Михаилу Перекусихину, который возглавлял его с февраля 2015 года по октябрь 2023-го.

19 октября 2023 года Михаил Владимирович скоропостижно скончался. Ему было 49 лет.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения, коллеги, родные и близкие бывшего руководителя ведомства.

«Свою жизнь он посвятил служению людям, охране их здоровья. Он обладал высочайшим профессионализмом и замечательными человеческими качествами - исключительной душевностью, отзывчивостью, доброжелательностью, умением сопереживать людям. За многолетний добросовестный труд Михаил Владимирович Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Пирогова», - отметили в управлении Роспотребнадзора.

Мероприятие завершилось возложением цветов.