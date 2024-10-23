Сетевое издание|18+|Среда|23 окт 2024|17:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе открыли мемориальную доску Михаилу Перекусихину

Печать
Telegram

В среду, 23 октября, на здании Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (улица Лермонтова, 36) открыли мемориальную доску Михаилу Перекусихину, который возглавлял его с февраля 2015 года по октябрь 2023-го.

19 октября 2023 года Михаил Владимирович скоропостижно скончался. Ему было 49 лет.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения, коллеги, родные и близкие бывшего руководителя ведомства.

«Свою жизнь он посвятил служению людям, охране их здоровья. Он обладал высочайшим профессионализмом и замечательными человеческими качествами - исключительной душевностью, отзывчивостью, доброжелательностью, умением сопереживать людям. За многолетний добросовестный труд Михаил Владимирович Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Пирогова», - отметили в управлении Роспотребнадзора.

Мероприятие завершилось возложением цветов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте