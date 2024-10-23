Администрация Сурска заплатит 2,27 млн рублей за ущерб почвам

Администрация Сурска заплатит 2,27 млн рублей за ущерб почвам
Администрации Сурска по решению суда придется заплатить 2,27 млн рублей за нанесенный почвам ущерб, сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Администрация города допустила противоправное бездействие: она не приняла мер по своевременной очистке от захламления отходами участка, собственником которого является.

Не была ликвидирована несанкционированная свалка, а также не предотвращено захламление земель.

В апреле Арбитражный суд Пензенской области вынес постановление, которым взыскал с муниципального образования город Сурск Городищенского района Пензенской области в лице администрации ущерб, причиненный почвам. Сумма оказалась внушительной - 2 275 000 рублей.

Администрация подала жалобу. Однако 18 октября арбитражный суд кассационной инстанции оставил ее без удовлетворения.

«Межрегиональным управлением направлен исполнительный лист для принудительного взыскания вреда (ущерба), причиненного почвам, в размере 2 275 000,00 с администрации», - подытожили в Росприроднадзоре.

