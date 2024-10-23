Администрация Сурска заплатит 2,27 млн рублей за ущерб почвам

Администрации Сурска по решению суда придется заплатить 2,27 млн рублей за нанесенный почвам ущерб, сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Администрация города допустила противоправное бездействие: она не приняла мер по своевременной очистке от захламления отходами участка, собственником которого является.

Не была ликвидирована несанкционированная свалка, а также не предотвращено захламление земель.

В апреле Арбитражный суд Пензенской области вынес постановление, которым взыскал с муниципального образования город Сурск Городищенского района Пензенской области в лице администрации ущерб, причиненный почвам. Сумма оказалась внушительной - 2 275 000 рублей.

Администрация подала жалобу. Однако 18 октября арбитражный суд кассационной инстанции оставил ее без удовлетворения.

«Межрегиональным управлением направлен исполнительный лист для принудительного взыскания вреда (ущерба), причиненного почвам, в размере 2 275 000,00 с администрации», - подытожили в Росприроднадзоре.