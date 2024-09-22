В детскую поликлинику Пензы поступил новый ультразвуковой сканер

22.09.2024 | 10:41

В пензенской детской поликлинике № 6 появился новый УЗИ-аппарат экспертного класса. Его стоимость - 10 миллионов рублей.

Оборудование отечественного производства. Оно поступило в отделение функциональной и лучевой диагностики.

«Ультразвуковой сканер с широкоформатным LED-монитором и сенсорной панелью управления имеет высокое качество визуализации и современные способы обработки изображений, что является его бесспорным преимуществом по сравнению с имеющимися в арсенале отделения европейскими аналогами», - рассказали в региональном минздраве.

У аппарата есть специальные детские датчики с широким диапазоном частот. Врачи смогут проводить обследования, которые со старым оборудованием были невозможны.

Сканер уже протестировали и начали использовать.

Ранее в областную больницу купили новые лазеры для удаления камней из почек.