Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 сен 2024|12:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В детскую поликлинику Пензы поступил новый ультразвуковой сканер

Печать
Telegram

В пензенской детской поликлинике № 6 появился новый УЗИ-аппарат экспертного класса. Его стоимость - 10 миллионов рублей.

Оборудование отечественного производства. Оно поступило в отделение функциональной и лучевой диагностики.

«Ультразвуковой сканер с широкоформатным LED-монитором и сенсорной панелью управления имеет высокое качество визуализации и современные способы обработки изображений, что является его бесспорным преимуществом по сравнению с имеющимися в арсенале отделения европейскими аналогами», - рассказали в региональном минздраве.

У аппарата есть специальные детские датчики с широким диапазоном частот. Врачи смогут проводить обследования, которые со старым оборудованием были невозможны.

Сканер уже протестировали и начали использовать.

Ранее в областную больницу купили новые лазеры для удаления камней из почек.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото регионального минздрава
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте