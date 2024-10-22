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Общество

На улице Славы начаты работы по замене сетей водоснабжения

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Движение транспорта по улице Славы от улицы Урицкого в сторону улицы Кирова перекрыто, но ограничения временные и связаны с работами по замене сетей водоснабжения.

На улице Славы начаты работы по замене сетей водоснабжения

«Данный участок был выбран не случайно. Улица Славы - одна из самых живописных улиц города, которую любят как пензенцы, так и туристы. За прошлый и текущий год несколько раз здесь проводились вскрышные работы, что доставляло неудобства жителям и автомобилистам, портило внешний облик городской территории. Износ сетей на этом участке высок, и, дабы избежать в будущем ситуаций, когда приходится вскрывать новый асфальт для устранения технологических отказов, было решено сработать на опережение и заменить ветхие коммуникации», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Герасим Родин.

На улице Славы начаты работы по замене сетей водоснабжения

Новый долговечный полиэтиленовый трубопровод диаметром 160 миллиметров и протяженностью 150 метров будет проложен открытым способом рядом со старым, поэтому отключение абонентов не потребуется.

На улице Славы начаты работы по замене сетей водоснабжения

После завершения монтажа центральной трубы специалисты Горводоканала выполнят переврезки всех абонентов, и водоснабжение будет осуществляться уже по новым сетям.

Полностью завершить весь комплекс работ и открыть движение транспорта планируется к 3 ноября.

Напомним, что 16 октября завершились аналогичные работы на Воронова, 8, где было заменено 430 метров коммуникаций.

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