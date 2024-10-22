На улице Славы начаты работы по замене сетей водоснабжения

22.10.2024 | 17:40

Движение транспорта по улице Славы от улицы Урицкого в сторону улицы Кирова перекрыто, но ограничения временные и связаны с работами по замене сетей водоснабжения.

«Данный участок был выбран не случайно. Улица Славы - одна из самых живописных улиц города, которую любят как пензенцы, так и туристы. За прошлый и текущий год несколько раз здесь проводились вскрышные работы, что доставляло неудобства жителям и автомобилистам, портило внешний облик городской территории. Износ сетей на этом участке высок, и, дабы избежать в будущем ситуаций, когда приходится вскрывать новый асфальт для устранения технологических отказов, было решено сработать на опережение и заменить ветхие коммуникации», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Герасим Родин.

Новый долговечный полиэтиленовый трубопровод диаметром 160 миллиметров и протяженностью 150 метров будет проложен открытым способом рядом со старым, поэтому отключение абонентов не потребуется.

После завершения монтажа центральной трубы специалисты Горводоканала выполнят переврезки всех абонентов, и водоснабжение будет осуществляться уже по новым сетям.

Полностью завершить весь комплекс работ и открыть движение транспорта планируется к 3 ноября.

Напомним, что 16 октября завершились аналогичные работы на Воронова, 8, где было заменено 430 метров коммуникаций.