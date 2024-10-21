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Общество

Обозначен срок открытия моста в Западный микрорайон Кузнецка

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Через неделю в Кузнецке намереваются открыть движение в Западный микрорайон. Информация об этом прозвучала на совещании в администрации города, состоявшемся в понедельник, 21 октября.

При подведении итогов строительного сезона глава Кузнецка Сергей Златогорский отметил, что остался один ударный объект - провал в Западном.

«Начаты там работы по формированию дороги, бордюры кладут, слои начали укладывать дорожные. Думаю, к концу недели будет закончено то, что мы запланировали для возобновления движения транспорта, и движение будет возобновлено», - отметил он.

Старая переправа, которой пользовались жители микрорайона, обрушилась 14 апреля. Несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе приступили в августе.

Часть работ по строительству объекта было решено перенести на 2025 год.

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Источник — фото - кадр видео из TG-канала Сергея Златогорского
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