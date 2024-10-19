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Общество

Пензенцам обещают облачный день с дождем и снегом

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В воскресенье, 20 октября, в Пензенской области, по прогнозам, будет характерная для второй половины осени погода.

Ожидается облачность с прояснениями. Местами возможны дождь и мокрый снег.

На протяжении суток сохранится северный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Ночью термометр покажет -1...+4 градуса, днем температура составит +5...+10.

20 октября в народе называли Сергеем Зимним. Считалось, что если в этот день выпадет снег, то ровно через месяц придет настоящая зима. При ясной и теплой погоде предполагали, что она простоит еще 3 недели.

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